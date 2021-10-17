الفيفا : إجلاء ما يقارب 100 لاعبٍ ولاعبة كرة قدم من أفغانستان

اسماعيل عبد الحي - أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجلاء نحو مائة لاعب ومدرب كرة قدم، بينهم نساء، من أفغانستان إلى العاصمة القطرية الدوحة، على متن رحلات تابعة للخطوط الجوية القطرية

وأعرب الـ"فيفا" عن "شكره الصادق" لقطر التي تستضيف بطولة كأس العالم 2022، لدعمها عملية الإجلاء وضمانها "ممرا آمنا لهؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر"

وقال الـ"فيفا" في بيان: "كان الفيفا ينسق عن قرب مع حكومة قطر منذ شهر أوت الماضي بشأن إجلاء مجموعة من اللاعبين، وسيواصل العمل كذلك في ما يتعلق بالإجلاء الآمن لمزيد من الأفراد من العائلة الرياضية (الأفغانية) في المستقبل"، وذلك في أعقاب إستعادة حركة طالبان للحكم في أفغانستان

وكانت حركة طالبان قد تمكنت في منتصف أوت الماضي من دخول كابول وإعادة سيطرتها على كامل أفغانستان، عقب 20 عاما من القتال ضد الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولية

وبعد إستعادة طالبان للحكم في أفغانستان، إتبعت الحركة نظاما وقوانين جديدة خاصة بها في إدارة البلاد، حيث تواصل القوات الدولية نقل رعاياها من كابول وباقي المدن إلى خارج البلاد، إلى جانب متعاقدين وأفغان عملوا مع القوات الأجنبية إبان تواجدها على الأراضي الأفغانية.

وكالات