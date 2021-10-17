إذا استمرت العقوبات على إيران حتى 2024.. هذا ما سيحل باقتصاد البلاد!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - رغم كل المكابرة التي يبديها نظام الملالي في إيران، إلا أن وقع العقوبات المفروضة عليه بسبب تعنته في محادثات البرنامج النووي، سيكون له أثر كبير في الأعوام القادمة، إن استمرت طهران بسياسة التعنت تلك.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فقد أظهر تقرير منسوب إلى منظمة البرنامج والميزانية الإيرانية، أُعد في نهاية رئاسة حسن روحاني، ونشر في بعض وسائل الإعلام المحلية الإيرانية، أنه إذا استمرت العقوبات الأميركية فإن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع إلى 150 في المئة.

ولم تعلق حكومة روحاني حينها على التقرير، الذي أفاد أيضاً بأن استمرار العقوبات سيؤدي إلى هبوط العملة، ليبلغ الدولار الواحد 284 ألف تومان إيراني، وستكون الحكومة على وشك الإفلاس عام 2024.

وكان صندوق النقد الدولي قدّر أن حجم الدين الحكومي الإيراني في السنة الشمسية الماضية بلغ %36 من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من الضعف، مقارنة بعام 2019.

وتعيش إيران ضغوطاً كبيرة نتيجة العقوبات الأميركية التي أرهقت اقتصادها، وتحاول التمسّك برفعها خلال تفاوضها مع الغرب، مع استمرار جهودها السرّية لاستكمال أنشطة نووية وعسكرية كورقة ضغط أخيرة حال فشل السيناريوهات الأخرى.

وكان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أعلن أن بلاده ستسأنف، الخميس المقبل، محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، وذلك بعد تعثر المفاوضات أربعة أشهر منذ تولي إبراهيم رئيسي الرئاسة، وعقب 6 جولات لم تسفر عن أي تسوية.

وقال العضوان في مجلس الشورى أحمد بيجي وعلي رضا سليمي، في تصريحات لوكالة فارس، إن عبد اللهيان أعلن خلال اجتماع مع المجلس أن بلاده «تعتزم متابعة المفاوضات النووية في فيينا الأسبوع المقبل، بشأن القضايا الحاصلة منذ خروج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وليس القضايا الأخرى»، مردفاً أن «الشرط المسبق لمحادثات إحياء الاتفاق النووي هو حسن النية والعمل الجاد من أميركا قبل المحادثات».

وشدد عبد اللهيان على أن بلاده «ستفصل مسار المفاوضات النووية عن مسار اقتصاد البلاد، ولن تجعل الاقتصاد مرتهناً للمحادثات بأي حال من الأحوال».

وحول تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح أن «العمل مع الوكالة سيكون وفق قانون المبادرة الإستراتيجية لإلغاء العقوبات وصون حقوق الشعب الإيراني المصادق عليه في البرلمان».

من جانبه، غرّد النائب بهروز محبي نجم آبادي: «تلقى الجميع رسالة واضحة وجادة. الحكومة (الإيرانية) ستبدأ المحادثات هذا الأسبوع على أساس قانون خطة العمل الإستراتيجية لرفع لعقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني».

وبموجب هذا القانون الذي أقره مجلس الشورى في ديسمبر 2020، سيتم وقف «تنفيذ البروتوكول الإضافي» لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، اعتباراً من 21 فبراير، حال لم ترفع العقوبات.

إلى ذلك، تبقي طهران بيدها ورقة أخيرة تتمثل بتسريع أنشطتها النووية والعسكرية، فقد ذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو الماضي أن احتياطي إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة تجاوزت 120 كيلوغراماً وبلغ 16 ضعف الحد الأقصى المسموح به في الاتفاق.

كذلك، أعلن القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي أن قوات الحرس طورت صواريخ «كروز» بحرية، تستطيع ضرب أهداف يصل مداها إلى ألفَي كيلومتر، وحققت تطورات في مجال صناعة الزوارق العسكرية التي تبلغ سرعتها 100 عقدة بحرية، والمسيرات بمختلف أنواعها، الاستطلاعية والقتالية والانتحارية، التي يصل مداها إلى 1200 كم.

و أضاف: «في ما يتعلق بالصواريخ البحرية بدأنا بمدى لا يتجاوز الـ35 كم، وأصبحنا الآن نطور صواريخ تستطيع ضرب الأهداف المتحركة على بعد ألفَي كم».