انت الان تتابع خبر البايرن يسحق ليفركوزن بخماسية ضمن البوندسليجا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-17 | 18:22
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سحق فريق بايرن ميونخ مُضيفه بايرليفركوزن، اليوم الاحد، بنتيجة ٥-١، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من البوندسليجا على ملعب باى أرينا .
وسجل البايرن خمسة أهداف في الشوط الأول، جاءت على شكل ثنائية مُبكرة من روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق ٣ و ٣٠ وأتبع توماس مولر بمضاعفة التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة ٣٤ .
اكمل الضيوف ثنائية أخرى هذه المرة للجناح سيرج جنابري في الدقيقتين ٣٥ و ٣٧، لينتهي الشوط الأول بواقع 5-0 .
فيما سجل ليفركوزن هدف حفظ ماء الوجه عن طريق المتألق باتريك شيك في الدقيقة ٥٥، لينتهي اللقاء بواقع 5-1 .
اكمل الضيوف ثنائية أخرى هذه المرة للجناح سيرج جنابري في الدقيقتين ٣٥ و ٣٧، لينتهي الشوط الأول بواقع 5-0 .
فيما سجل ليفركوزن هدف حفظ ماء الوجه عن طريق المتألق باتريك شيك في الدقيقة ٥٥، لينتهي اللقاء بواقع 5-1 .
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