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البايرن يسحق ليفركوزن بخماسية ضمن البوندسليجا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-17 | 18:22

البايرن يسحق ليفركوزن بخماسية ضمن البوندسليجا

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سحق فريق بايرن ميونخ مُضيفه بايرليفركوزن، اليوم الاحد، بنتيجة ٥-١، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من البوندسليجا على ملعب باى أرينا .
وسجل البايرن خمسة أهداف في الشوط الأول، جاءت على شكل ثنائية مُبكرة من روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق ٣ و ٣٠ وأتبع توماس مولر بمضاعفة التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة ٣٤ .

اكمل الضيوف ثنائية أخرى هذه المرة للجناح سيرج جنابري في الدقيقتين ٣٥ و ٣٧، لينتهي الشوط الأول بواقع 5-0 .


فيما سجل ليفركوزن هدف حفظ ماء الوجه عن طريق المتألق باتريك شيك في الدقيقة ٥٥، لينتهي اللقاء بواقع 5-1 .
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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