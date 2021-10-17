انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية تشاهدون.. ملف الانتخابات واحتفالات المولد النبوي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بغداد تحتفل في ذكرى المولد النبوي الشريف.. وقوات الامن تفرض اجراءات مشددة في الاعظمية.
= الصدر يعلن تحالفه الكتلة الأكبر في البرلمان،، ويؤكد سعيه لائتلافات وطنية لا طائفية ولا عرقية.
= الإطار التنسيقي يجدد رفضه لنتائج الانتخابات،، والفصائل تتّهم قوى أجنبيّة بالتلاعب بعملية الاقتراع.
= التربية تحدد الأول من تشرين الثاني موعداً للعام الدراسي الجديد،، وقرار ابراز بطاقة اللقاح يدخل حيز التنفيذ في الجامعات.
= الإطار التنسيقي يجدد رفضه لنتائج الانتخابات،، والفصائل تتّهم قوى أجنبيّة بالتلاعب بعملية الاقتراع.
= التربية تحدد الأول من تشرين الثاني موعداً للعام الدراسي الجديد،، وقرار ابراز بطاقة اللقاح يدخل حيز التنفيذ في الجامعات.