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انت الان تتابع خبر بالصور.. كرنفال احتفالي في بغداد بمناسبة المولد النبوي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تجمع الآلاف من المواطنين بمدينة الاعظمية في بغداد، اليوم السبت، للاحتفال بمناسبة المولد النبوي وسط اجراءات أمنية.
ويحتفل المسلمون في العراق وجميع أنحاء العالم في 12 ربيع الثاني من كل عام بمولد الرسول محمد (ص)، وتشهد هذه الاحتفالات في العراق توزيع الحلوى والطعام بين الجيران وتنظيم احتفالات مركزية في المراقد الدينية في بغداد وباقي المحافظات.
تصوير: علي جاسم