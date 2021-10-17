انت الان تتابع خبر بالصور.. كرنفال احتفالي في بغداد بمناسبة المولد النبوي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تجمع الآلاف من المواطنين بمدينة الاعظمية في بغداد، اليوم السبت، للاحتفال بمناسبة المولد النبوي وسط اجراءات أمنية.

