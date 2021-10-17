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الحلبوسي يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

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بغداد - ياسين صفوان - هنّأ رئيس مجلس النواب المنحل، محمد الحلبوسي، الشعب العراقي والأمة الإسلامية؛ بذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال الحلبوسي في تغريدة له عبر تويتر، "نهنئ الشعب العراقي والأمة الإسلامية بحلول الذكرى العطرة لمولد الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)".

وأضاف، "سائلين الله أن يعيدها على الجميع بموفور الصحة والعافية، وعلى شعبنا العظيم بالخير واليمن والبركات، وأن يبقى العراق وطناً عزيزاً آمناً لكل العراقيين".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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