صحيفة عبرية: اغتيال مدحت الصالح يعيد تشكيل الصراع الإسرائيلي الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت صحيفة ”إسرائيل اليوم“، إن اغتيال الأسير السابق مدحت الصالح، المستشار البارز للرئيس السوري بشار الأسد، يمكن أن يعيد تشكيل الصراع الإسرائيلي الإيراني.



وأضافت، في تقرير نشرته اليوم الأحد: ”مقتل مدحت الصالح برصاص قناص، في هجوم غير مسبوق، في الجولان السوري المحتل، يبعث رسالة قوية إلى إيران وسوريا حول الأنشطة الإسرائيلية بجوار الحدود“.

وأشارت إلى أن اغتيال الصالح يمكن أن يمثل مرحلة جديدة للحرب الإسرائيلية ضد الوجود الإيراني المتصاعد في سوريا، خاصة في ظل ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية بأن الصالح كان يعمل مع إيران لإقامة جبهة مناهضة لإسرائيل على حدود الجولان.