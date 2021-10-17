تعرف على طقس الإمارات غداً الاثنين

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً شرقاً وشمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر.



وأوضح المركز - في بيانه اليومي- ان حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب غرباً ليلاً و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:17 والمد الثاني عند الساعة 23:51 والجزر الأول عند الساعة 18:02 والجزر الثاني عند الساعة 06:09.. و في بحر عمان يكون الموج خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:13 والمد الثاني عند الساعة 20:49 و الجزر الاول عند الساعة 14:44 والجزر الثاني عند الساعة 02:46.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 25 85 20

دبي 39 26 80 20

الشارقة 39 22 80 20

عجمان 39 26 75 25

أم القيوين 38 21 80 20

رأس الخيمة 39 20 80 25

الفجيرة 37 27 70 15

العين 39 24 55 10

ليوا 39 23 85 15

الرويس 34 22 90 45

السلع 35 23 80 40

دلما 38 28 80 35

طنب الكبرى 37 29 85 30

طنب الصغرى 37 29 85 30

أبو موسى 37 29 85 30