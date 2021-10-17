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النفط تعلق على ارتفاع أسعار البترول

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بغداد - ياسين صفوان - علقت وزارة النفط، اليوم الأحد، على ارتفاع أسعار البترول عالمياً إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "العراق يهدف إلى تحقيق أعلى الإيرادات المالية من خلال الالتزام باتفاق أوبك بلس"، مبيناً أن "تسعيرة النفط العراقي والدول المنتجة تعتمد (التسعيرة الشهرية) للنفط المصدر وغير خاضعة للمتغيرات اليومية".

وبين، أن "ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 80 دولاراً يعد مؤشراً ايجابياً لكن ذلك يتطلب استقراره لمدة طويلة".

وأشار إلى أن "الوزارة نجحت في تنفيذ خططها وتوجهاتها"، مؤكداً أن "التحديات الخاصة بالسوق النفطية العالمية مازالت حاضرة بسبب عدم السيطرة نهائياً على فيروس والسلالات الجديدة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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