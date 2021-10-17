مكمانامان: صلاح افضل من مبابي ونيمار وميسي و ليفاندوفسكي

وقال مكمانامان، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "صلاح الأفضل في العالم في الوقت الحالي، لقد رأيت مبابي ونيمار وميسي الذي لم يلعب بشكل كافٍ، كما شاهدت ليفاندوفسكي الذي واصل التسجيل مع البايرن، لكنه لم يحرز هذا النوع من الأهداف".وأضاف: "لا أستطيع التفكير في أي شخص آخر يلعب كرة قدم أفضل من صلاح في الوقت الحالي".

يذكر أن محمد صلاح يتواجد حاليًا في مقدمة هدافي البريميرليج هذا الموسم، متساويًا مع جيمي فاردي نجم ليستر سيتي، برصيد 7 أهداف لكل منهما، ويأتي خلفهما ساديو ماني لاعب ليفربول وميشيل أنطونيو لاعب وست هام بـ5 أهداف، لكل منهما.

