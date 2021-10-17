بسبب البركان الثائر.. خبر محزن لسكان جزيرة لابالما الإسبانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال رئيس جزر الكناري الإسبانية اليوم الأحد إنه لا نهاية وشيكة في الأفق لثوران البركان الذي نشر الفوضى في جزيرة لا بالما منذ بدايته قبل نحو شهر.



وقال المعهد الجغرافي الوطني الإسباني إن 42 حركة زلزالية وقعت في الجزيرة اليوم الأحد شدة أقواها 4.3 درجة.

وقال الرئيس أنخيل فيكتور توريس في مؤتمر للحزب الاشتراكي في بلنسية مشيرا إلى توقعات العلماء "ليس هناك دلائل على أن نهاية الانفجار وشيكة على الرغم من أن ذلك هو أكبر أماني الجميع".

ودمرت الحمم البركانية أكثر من 1833 فدانا من الأراضي في لا بالما وقرابة ألفي مبنى منذ بدء ثوران البركان يوم 19 سبتمبر.

وتم إجلاء نحو 7000 من السكان من منازلهم في الجزيرة التي يسكنها نحو 83 ألف نسمة والتي تمثل جزءا من أرخبيل جزر الكناري الواقع قبالة ساحل شمال غرب أفريقيا.

وقالت شركة الطيران بينتر إنها ألغت جميع رحلاتها إلى لا بالما حتى الواحدة بعد الظهر (1200 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد بسبب رماد البركان. وقالت شركة أينا التي تشغل المطار إن 22 رحلة ألغيت من بين 38 رحلة، لكن المطار ما زال مفتوحا.