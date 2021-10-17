"فلاي عقبة".. شركة طيران جديدة باستثمار أردني سعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

جرى اليوم الأحد، التوقيع على تأسيس شركة طيران خاصة في مدينة العقبة جنوبي الأردن، باستثمار أردني سعودي مشترك.



وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“، فإن الشركة الجديدة تحمل اسم ”فلاي عقبة (Fly Aqaba)“.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت قوله إن ”الشركة الجديدة ستنظم رحلات إلى العاصمة عمان ودول أوروبية وعربية وخليجية“.