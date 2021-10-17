وزير الداخلية التونسي الجديد يتعهد بـ"اجتثاث الإرهاب واستعادة هيبة الدولة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

تعهد وزير الداخلية التونسي الجديد، توفيق شرف الدين، يوم الأحد، بـ“اجتثاث الإرهاب وتطبيق القانون واستعادة هيبة الدولة“، وذلك في أول تصريح له بعد تعيينه في منصبه.



جاء تصريح الوزير خلال زيارة إلى محافظة القيروان وسط البلاد، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ونقلته وسائل إعلام محلية.

وأكد شرف الدين، أن ”من أبرز الأولويات على رأس وزارة الداخلية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والعمل على اجتثاث الإرهاب بعد أن قطعت الوحدات الأمنية أشواطا كبيرة في مكافحته ولم يبق سوى القليل لإنهائه“.