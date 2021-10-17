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طائرات حربية ألمانية تحلق في سماء القدس.. ما الأسباب؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

لأول مرة منذ أكثر من 100 عام، نفذت طائرات تابعة لسلاح الجو الألماني طلعة في سماء مدينة القدس.

ونفذت طائرات حربية ألمانية وإسرائيلية اليوم الأحد طلعة مشتركة فوق مقر الكنيست وغيره من المرافق الحكومية، باتجاه قرية المالحة جنوبي القدس، وذلك تعبيرا عن قرب العلاقة بين الدولتين.

وقاد مجموعة الطائرات الإسرائيلية خلال التحليق المشترك قائد سلاح الجو للدولة العبرية، أميكام نوركين، بينما قاد المجموعة الألمانية الجنرال إينغو غيرهارتز.

ووصلت هذه الطائرات الألمانية إلى إسرائيل للمشاركة في تدريبات جوية مشتركة تعرف باسم "العلم الأزرق".

ويعد هذا أول تحليق لطائرات حربية ألمانية في سماء القدس منذ الحرب العالمية الأولى.

وفي وقت سابق من اليوم زار نوركين وغيرهارتز معا مؤسسة "ياد فاشيم" الخاصة بالأبحاث في أحداث الهولوكوست.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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