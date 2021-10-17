الداخلية تضبط جميع المتهمين في "فيديو الصلاة".. والمتهمين "كنا عايزين شهرة ومشاهدات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط باقي الأشخاص في واقعة تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" يظهر خلاله مجموعة من الشباب يقومون بمشهد تمثيلي لتعطيل أحد الأشخاص عن أداء الصلاة ويأتى من خلفه شخصان يقومان بمحاولة سرقة متعلقاته الشخصية وتعطليه عن الصلاة، وظهور إحدى الفتيات لمنعهما، وسابقة، تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المهتمين.

باستكمال الجهود تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد هوية باقى الأشخاص بمقطع الفيديو، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم (شابين وفتاة - مقيمين بمحافظة الإسكندرية).

وبمواجهة المتهمين قرروا بأنهم ذات الأشخاص الذين يظهرون بمقطع الفيديو المشار إليه وأنهم قاموا بذلك بقصد الشهرة وتحقيق أكبر عدد من المشاهدات عبر تطبيق "التيك توك" وأنهم لم يقصدوا أى شىء آخر خلاف ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.