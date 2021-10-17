بنك saib يقدم 8 خدمات مجانية لنهاية الشهر بمناسبة اليوم العالمي للادخار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib تقديم 8 منتجات وخدمات مصرفية مجانًا للعملاء الجدد دون احتساب أي مصروفات إدارية خلال مشاركته في فعالية الاحتفال بالادخار بداية من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري وذلك بمناسبة اليوم العالمي للادخار في إطار فعاليات الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي.

وقال البنك في بيان صادر له اليوم الأحد إن سيقدم العديد من العروض والمميزات بهدف التشجيع لفتح حسابات بنكية للعملاء الجدد مجاناً بدون مصاريف وإصدار محافظ إلكترونية saib Wallet مجاناً من أجل تحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي.

وعدد البنك عدد الخدمات والمنتجات التي سيقدمها مجانا لعملائه لتشمل: فتح الحسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار بطاقة خصم مباشر (كلاسيك) بدون مصاريف للعملاء الجدد، وإصدار بطاقة مسبقة الدفع بدون مصاريف، وإصدار بطاقات saib الأهلي، والاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي بدون مصاريف، والاشتراك في تطبيق الموبايل البنكي بدون مصاريف، والاشتراك في خدمة المحفظة saib wallet بدون مصاريف والاشتراك في خدمة الـ SMS بدون مصاريف.

وقال البنك إنه سيتواجد في عدة أماكن للتجمعات بهدف حصول كافة فئات المجتمع على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتهم، علاوة على تعزيز الوعي بالخدمات المالية والمصرفية لدى كافة شرائح المجتمع.

وخلال فترة الفعالية سوف يتم التواجد أيضاً داخل مراكز التثقيف المالي الخاصة بالبنك saib cube داخل مول مصر بالسادس من أكتوبر، وداخل مول العرب بالشيخ زايد وداخل مول طنطا بمدينة طنطا، بالإضافة إلى التواجد في أحد أهم محطات مترو الأنفاق في القاهرة "محطة الشهداء" لتقديم الخدمات البنكية للعملاء والترويج للمنتجات البنكية المختلفة خلال أيام الأسبوع.