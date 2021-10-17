بحبل في مدخل المنزل.. انتحار عامل شنقًا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقدم عامل في العقد الثالث من العمر، على الانتحار، اليوم الأحد، من خلال شنق نفسه بحبل في مدخل منزله الكائن بمدينة بلطيم في كفر الشيخ.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بتلقي مركز الشرطة بلاغًا من المدعوة "روائح.ح.ع"، 47 عامًا، عاملة، وتقيم ببلطيم، بأنها حال عودتها من عملها في إحدى المدارس، وأثناء دخولها المنزل اكتشفت انتحار زوجها "ع.ج.ع"، 37 عامًا، عامل، وذلك بشنق نفسه في مدخل المنزل.

انتقل مأمور مركز شرطة البرلس، رفقة الرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث المركز، والنقيب إبراهيم عتمان، معاون مباحث المركز، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين أن جثة العامل المنتحر معلقة بحبل في سقف مدخل المنزل، وبسؤال زوجته المذكورة قررت ما جاء في بلاغها، نظرًا لمروره بحالة نفسية سيئة.

أجرى على كفافي، وكيل نيابة البرلس، معاينة الجثة بمحل الواقعة، والحادث، فيما أمر بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى برج البرلس المركزي، تمهيدًا لصدور قرار بشأنها، وطلب زوجة المنتحر صاحبة البلاغ، لسؤالها حيال الواقعة.

كشفت تحريات الرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، عن مرور المنتحر بأزمة نفسية خلال الآونة الأخيرة، جعلته يقبل على الانتحار قبل ذلك من خلال إقباله على قطع شرايين يده بغرض التخلص من حياته.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، فيما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها حيال الواقعة.