"طوبة في الشباك".. شخص يقتحم مدرسة ويضرب طلاب بالعصي في المحلة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شهدت مدرسة القيصرية المشتركة بمركز المحلة الكبرى اليوم الأحد، قيام شخص باقتحام المدرسة عن طريق تسلق السور والاعتداء على الطلاب والعاملين بعصي كانت بحوزته، وفر هاربا، بسبب قيام عدد من الطلاب برشق نافذة منزله بالحجارة صباحا.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مأمور مركز المحلة يفيد بتحرير عدد من أولياء الأمور والعاملين بالمدرسة القيصرية المشتركة بمركز المحلة بلاغا ضد شخص يدعى "رضا.أ.ك"، بسبب اقتحام المدرسة والاعتداء على الطلاب والعاملين في الفسحة بسبب قيام الطلاب برشق نافذة منزله بالحجارة.

حرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتبين أن المتهم فعل ذلك بدافع رشق بعض الطلاب لنفاذة منزله بـ"الطوب في شباك المنزل".