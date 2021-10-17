ابتلع الهاتف 3 مرات وظل في معدته 6 أشهر.. شاهد استخراج محمول من معدة مريض في أسوان - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

نجح أطباء قسم الجراحة بمستشفى أسوان الجامعي، في استخراج جهاز محمول من معدة مريض بعد مرور 6 شهور على ابتلاعه.

وقال الدكتور محمود حساني طبيب مقيم بقسم الجراحة بمستشفى أسوان الجامعي، أن المريض وصل للمستشفى يعانى من ألم شديد بالمعدة وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين وجود جسم غريب بالمعدة يشتبه أنه جهاز محمول، وعلى الفور جرى نقل المريض إلى غرفة العمليات وجرى استخراج التليفون وهو ملفوف بقطعة بلاستيك وحالة المريض مستقرة.

وأضاف الدكتور أحمد رضوان أحد المشاركين في العملية، أن المريض أخبرهم أنه سبق وابتلع جهاز المحمول مرتين وكان ينزل مع فضلاته، ولكن في المرة الثالثة فشلت محاولاته انزل جهاز المحمول واستمر في معدته لمدة 6 شهور حتى شعر بآلام شديدة لا يستطيع تحملها فتوجه الى المستشفى.

وأشار الى أنها حالة نادرة يشاهدها لأول مرة لمريض يبتلع جهاز محمول.

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