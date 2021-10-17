هجوم على ناقلتي نفط إيرانيتين في خليج عدن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 17 دقيقة

أعلنت البحرية الإيرانية، السبت، عن تعرض ناقلتي نفط إيرانيتين في خليج عدن لهجوم من قبل قراصنة.

وأعلن قائد القوة البحرية في الجيش الأدميرال شهرام إيراني. أن مدمرة إيرانية، تصدت لعملية قرصنة بحرية استهدفت ناقلتي نفط إيرانيتين في خليج عدن، السبت.

وقال إيراني إن مغاوير الدورية الـ 78 التابعة للقوة البحرية الإيرانية، تصدوا صباح السبت لهجوم قراصنة على ناقلتي نفط إيرانيتين في خليج عدن، وفق وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وأضاف: “واجهت الدورية البحرية الـ 78 للقوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية المؤلفة من مدمرة البرز، فجر السبت، حين مرافقتها لناقلتي نفط إيرانيتين، هجوماً من قبل خمسة زوارق للقراصنة… وبادر مغاوير هذه الدورية بإطلاق النار على الزوارق المهاجمة وأجبروها على الفرار”.

حرب الناقلات

وتصاعدت الهجمات على ناقلات النفط وسفن الشحن والسفن الأخرى بشكل حاد خلال الأشهر الستة الماضية، ويخشى خبراء في صناعة الشحن والأمن أن يؤدي صراع بحري غير معلن بين إسرائيل وإيران إلى زعزعة استقرار بعض أكثر طرق التجارة ازدحاماً في العالم.

فقد تعرضت 20 سفينة مدنية على الأقل للهجوم بواسطة ألغام وطائرات بدون طيار وقوات كوماندوز في حرب الظل المتصاعدة بسرعة بين طهران وتل أبيب، وفقاً لتحليل نشرته صحيفة “تلغراف” البريطانية.

وكشف التحليل عن ارتفاع حاد في الهجمات على السفن منذ عام 2019 وسط تحذيرات من تزايد خطر اندلاع حرب مفتوحة، حيث كان الهجوم على الناقلة “ميرسر ستريت” هو الأحدث في سلسلة انفجارات استهدفت سفن الشحن الإسرائيلية والإيرانية.