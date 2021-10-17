مطارات السعودية تعود للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

قررت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، بدء تشغيل المطارات بكامل طاقتها الاستيعابية، للرحلات الدولية والمحلية، اعتبارا من الأحد.

وأوضحت الهيئة في تعميم أصدرته إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، أنه سيتم استخدام كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات السعودية لتشغيل الرحلات المحلية والدولية، كما سيتم الاستمرار في التأكد من حالة التحصين في تطبيق “توكلنا”.

ويأتي هذا القرار مع بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا في السعودية، الأحد نظرا، للتقدم في تحصين المجتمع وتراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتتضمن إجراءات التخفيف عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قالت، الجمعة الماضية، إن المملكة ستخفف إجراءات كوفيد-19 اعتبارا من الأحد بعد انخفاض كبير في عدد الإصابات اليومية والتقدم الملحوظ في عمليات التطعيم.

وتأتي هذه التطورات عقب قرار السماح بكامل الطاقة الاستيعابية في المسجدين الحرام والنبوي، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامات، وذلك بالنسبة للحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد-19.