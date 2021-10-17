شكرا لقرائتكم خبر عن طيران «التحالف» يدمر مواقع للحوثيين وأسلحة ثقيلة في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الجيش اليمني تجدد المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب واندلاع مواجهات عنيفة في مناطق الجوبة وملعاء بدعم من طائرات التحالف في استهداف مواقع لميليشيات الحوثي، حيث دمر طيران التحالف عربة مدرعة وأسلحة ثقيلة في منطقة العقبة للميليشيات الإنقلابية التي منيت بخسائر كبيرة خلال المعارك.

وبالتزامن مع اشتداد المعارك على الجبهات طالبت إدارة مخيمات النازحين المنظمات الأممية بتوفير الاحتياجات اللازمة للنازحين من تلك المناطق.

وكشفت مصادر بحسب قناة العربية، اليوم الأحد، بأن ميليشيا الحوثي تنفذ حملة اعتقالات واسعة بحق المدنيين في مديرية العبدية في مأرب.

وأضافت المصادر أن الميليشيا تعتقل جرحى وأطفالاً، كما قامت بتفجير المنازل. إلى ذلك، أشارت المصادر إلى اشتداد المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.