التحالف: ميليشيا الحوثي لا تزال تمنع وصول المساعدات الطبية للمرضى في العبدية

أعلن التحالف العربي عن تنفيذ41 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية العبدية والقرى المحيطة خلال الساعات 24 الماضية.

وأكد التحالف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 10 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 165 عنصراً ارهابياً، مشيرا إلى أن عناصر ميليشيا الحوثي لا تزال تمنع وصول المساعدات الطبية للمرضى في العبدية.