بريطانيا.. إطلاق قاعدة بيانات جديدة خاصة بالمتطرفين

بريطانيا: أعلنت الحكومة البريطانية، عن إطلاق قاعدة بيانات جديدة خاصة بالمتطرفين، ضمت ناشطين من ديانات مختلفة، وذلك في إطار خطتها لمكافحة التطرف.

قاعدة البيانات كشفت عنها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في تقرير لها، مؤكدة أن الخطة تهدف إلى تعزيز شبكة رصد وتحليل التطرف إلى مواجهة خطاب الكراهية والأيديولوجيات المتطرفة بالتعريف بالأفراد والمنظمات المتطرفة من جميع الأديان.

ووفقا للهيئة فإن قاعدة البيانات، التي تضم حاليا 150 اسما، تتضمن متطرفين من اليمين المتشدد وأصحاب تغريدات معادية للسامية وأصحاب التفسير المتشدد للإسلام، وتدرج إلى جانب كل فرد في القائمة الأعمال والكلمات التي تحض على الكراهية والتي لفتت الانتباه إلى الفرد المعني.

كما كشفت عن أن القائمة أدرجت اسم المذيعة السابقة في (BBC)، كيتي هوبكنز، بسبب تصريحات لها تسيء إلى سمعة المسلمين. وتتضمن أيضا بوذيين من سيريلانكا وبورما.

التقرير شدد على أن من بين 150 شخصا تتضمنهم القائمة، 85 متطرفا إسلاميا، بالإضافة إلى 10 متطرفين يهود، و9 متطرفين مسيحيين، وكذلك 6 من العنصريين البيض وقوميون هنود ومتطرفون بوذيون.

كما أدرجت 28 منظمة، معظمها منظمات إسلامية، ومن بين المدرجين في القائمة عشرة أشخاص وثلاث منظمات من المملكة المتحدة، بينما يتوزع البقية على أنحاء العالم، لكن غالبيتهم في السعودية والكويت وقطر.

وأفادت بأن القائمة أطلقت الأسبوع الماضي في مركز مؤتمر الملكة إليزابيث الثانية بدعم من عدد المسؤولين بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني توم توغيندهات، والمؤلف الإسلامي عيد حسين، وجوليا إيبنر، الخبيرة في منظمات اليمين المتطرف والنازية الجديدة.