في هذا التوقيت.. انطلاق تمرين تكتيكي مصري روسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

نقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزارة الدفاع أن تمريناً تكتيكياً روسياً مصرياً مشتركاً، تحت عنوان "حماة الصداقة 2021 '' سينطلق، اليوم الأحد، في مصر ويستمر حتى 29 أكتوبر الجاري.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "جمهورية مصر العربية ستستضيف تمريناً تكتيكياً روسياً مصرياً مشتركاً بعنوان (حماة الصداقة) 2021، يتضمن إنزالاً جوياً عملياً لأفراد ومعدات".

ويشارك فى التمرين نحو 100 عسكري روسي من وحدة للدفاع الجوي مقرها نوفوروسيسك، وست مركبات قتال مشاة وأربع طائرات نقل عسكرية.

بينما تشارك مصر بأكثر من 400 مظلي وعدد من طائرات النقل العسكري والمروحيات.