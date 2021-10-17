الفلبين تشهد انهيارات أرضية وفيضانات تضرب البلاد

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

لقي 40 شخصا مصرعهم إثر انهيارات أرضية وفيضانات، ناجمة عن العاصفة "كومباسو" في الفلبين، فيما لا يزال 18 شخصا في عداد المفقودين.



وأوضحت الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث في الفلبين، الأحد، أن حالات الوفاة سجّلت في أقاليم الوكوس سور، وبينجويت، وبانجاسينان، وبالاوان، والوكوس نورت، وكاجايان، ولا يونيون.

وأشارت إلى نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بسبب العاصفة الأسبوع الماضي، بينما تضرر 7399 منزلاً على الأقل، إضافة إلى تضرر الزراعة والبنية التحتية بقيمة تقديرية بأكثر من 3.22 مليار بيزو.