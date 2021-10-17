شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلة روسية تعترض قاذفة أمريكية فوق بحر اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلة من "MiG-31" تابعة لسلاح الجو الروسي، اعترضت قاذفة أمريكية من نوع "B-1B" فوق بحر اليابان، ولم تسمح لها بانتهاك الحدود الروسية.

ووفقا للمركز الروسي لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، رصدت أجهزة مراقبة الأجواء الروسية هدفا جويا فوق المياه المحايدة لبحر اليابان يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية، وقد حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه قاذفة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "B-1B".

وقال المركز الروسي في بيان اليوم إنه "للتعرف على الهدف الجوي ومنعه من خرق حدود دولة روسيا الاتحادية، أقلعت مقاتلة من طراز ميغ 31 من قوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الشرقية".