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التربية تحدد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

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بغداد - ياسين صفوان - حددت وزارة التربية، اليوم الأحد، موعد انطلاق العام الدراسي الجديد.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "هيئة الرأي قررت انطلاق العام الدراسي الجديد في الأول من شهر تشرين الثاني لعام 2021 ، ويكون دوام الطلبة حضورياً لأربعة أيام في الأسبوع ، مع تعليق عطلة يوم السبت".

ودعت، "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي والمديرية العامة للأشراف التربوي فضلاً عن المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة إلى وضع آليات الدوام الرسمي".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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