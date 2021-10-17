الشرطة الفلسطينية تعتقل شابا حطم أجزاء من تماثيل الأسود في رام الله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

اعتقلت الشرطة الفلسطينية، الأحد، شابًا، بعد أن أقدم على تحطيم تماثيل لأسود تاريخية في ميدان المنارة، وسط مدينة رام الله، بذريعة أنها ”أصنام“، بحسب تقارير محلية فلسطينية.



وظهر في مقطع فيديو، تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، شاب وهو يحمل مطرقة حديدية كبيرة، وانهال على التماثيل بالطرق ما أدى لتدمير اثنين منها.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، في بيان صدر عنه، إن ”الشرطة ألقت القبض على شخص، قام بتحطيم وتكسير رأسين لأسود على دوار المنارة برام الله“، مضيفًا أنه ”على الفور قامت قوة من الشرطة، بالقبض عليه، ومنعته من تحطيم وتكسير باقي الأسود، وتحفظت عليه، لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة“.

ولم تعرف دوافع الشخص الذي قام بعملية الاعتداء على هذه التماثيل، فيما قالت مسؤولة في محافظة رام الله والبيرة، إن المحافظة تتابع هذا الحدث وستصدر بيانًا لاحقًا حول هذا الحادث، بعد استيضاح كافة ملابساته.