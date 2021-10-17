الخميس.. استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

قال عضو في مجلس الشورى الإيراني الأحد، بعد اجتماع في البرلمان مع وزير الخارجية، إنه من المقرر استئناف المحادثات في بروكسل الخميس مع الدول الخمس التي لا تزال أطرافاً في الاتفاق النووي الموقع في 2015، بعد تعليقها في يونيو (حزيران).



وصرح النائب أحمد علي رضا بيجي الذي حضر الاجتماع المغلق لمجلس الشورى، لوكالة فارس المحافظة المتشددة أن "وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قال إن المحادثات مع مجموعة 4+1 ستبدأ الخميس في بروكسل".

ويشير تصرح الوزير الإيراني إلى أربع من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين)، إضافة إلى ألمانيا. وبدأت هذه المفاوضات في أبريل (نيسان) في فيينا بين إيران من جهة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا من جهة ثانية، ولا تزال هذه الدول أعضاء في اتفاق عام 2015 حول برنامج إيران النووي.

أما الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق في 2018، فقد شاركت بشكل غير مباشر في مفاوضات فيينا الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق.

وأكد نائب إيراني آخر استئناف المفاوضات المتوقفة منذ يونيو (حزيران) هذا الأسبوع.

وقال النائب بهروز محبي نجم آبادي عبر حسابه على تويتر: "تلقى الجميع رسالة واضحة وجادة، الحكومة الإيرانية ستبدأ المحادثات هذا الأسبوع".