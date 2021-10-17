الرئيس المصري: قضية الوعي وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الحالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن قضية الوعي وفهم صحيح الدين هي من أولويات المرحلة الحالية.



وأضاف السيسي خلال كلمته باحتفال المولد النبوي الشريف، الذي نظمته وزارة الأوقاف، والتي أقيمت في مركز المنارة بالتجمع في القاهرة الجديدة، إنه "علينا التحلي بقيم التعايش المشترك وقبول الأخر ونشر قيم التسامح".

وأشار الرئيس المصري، خلال احتفالية وزارة الأوقاف، إلى "إننا نحتفل اليوم معا بذكرى أشرف خلق الله وسيد المرسلين الرحمة التي أرسلها رب العزة للعالمين، الداعي إلى الله والسراج المنير إنه الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذى بعثه الله عز وجل لغير وجه الدنيا كلها وينشر اسمى القيم الإنسانية في شتى بقاع الأرض ويدعو الى المحبة والسلام".