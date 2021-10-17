وقف التعيينات وتخفيض البدل.. الحكومة تجدد إجراءات ترشيد الإنفاق في ظل جائحة كورونا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

نشرت الجريدة الرسمية، الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2606 لسنة 2021 بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وينص القرار على أن يعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ويضيف القرار أن تسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب واستخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» والاستخدامات المماثلة فى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية).

ويكلف القرار وزير المالية باتخاذ ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكامه.

كما نص القرار على أنه فيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب المصروفات وتحديدا باب الأجور وتعويضات العاملين، يتبع الآتي:

1- عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات (عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص) أو تسويات أو أية تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.

2- حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.

3- حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية -بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.

4- حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2020/2021، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.​