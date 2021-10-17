نائب عن حزب الله يطالب بمحاسبة المتورطين في "مجزرة" بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال حسن فضل الله، النائب البرلماني عن جماعة حزب الله، الأحد، إن الاشتباكات الدامية التي وقعت في بيروت يوم الخميس ترقى إلى وصفها بأنها "مجزرة" وطالب بمحاسبة المتورطين، حسبما نقلت قناة "الميادين" اللبنانية.

واعتبر أن "ما اقترفه المجرمون... مجزرة سيكون لها تداعياتها الكبيرة"، مُضيفًا: "المطلوب محاسبة من حرض وخطط وقرر نشر المجموعات وأطلق النار وصولا إلى أعلى مسؤول".

وقضى 7 أشخا أثناء إطلاق للنار والقذائف الصاروخية يوم الخميس أثناء وبعد مسيرة لأنصار حزب الله وحركة أمل للمطالبة بتنحية قاضي التحقيق في حادثة انفجار المرفأ.

واتهم حزب الله وحركة أمل حزب القوات اللبنانية بالاعتداء على عناصرهم، وهو ما نفاه الحزب.