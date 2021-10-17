قائمة مُحدثة بأكثر الدول تضرّرًا في العالم بوباء "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بإرتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 240 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 مليون وفاة

وحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 240.043.461، وإجمالي الوفيات 4.889.036

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ723.747 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 44.884.474

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ602.669 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.627.476

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 451.814، وإجمالي إصابات 34.037.592

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ283.574 وإجمالي إصابات 3.744.574

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 217.382 وإجمالي إصابات 7.804.750

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199.775، وإجمالي إصابات 2.187.368

وفي المرتبة السابعة أندونيسيا بإجمالي وفيات 142.889 وإجمالي إصابات 4.233.014

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 138.792 وإجمالي إصابات 8.400.971

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 131.503، وإجمالي إصابات 4.712.482

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا بإجمالي وفيات 126.796 وإجمالي إصابات 4.978.689

المصدر: نوفوستي