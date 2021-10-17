أردوغان: أمريكا اقترحت بيعنا طائرات إف-16 مقابل استثماراتها في إف-35

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ 55 دقيقة

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، عن أن الولايات المتحدة اقترحت أن تبيع لبلاده طائرات إف-16 المقاتلة، مقابل استثماراتها في برنامج إف-35، الذي أقصت واشنطن أنقرة منه، بعد شرائها منظومة دفاع صاروخي من روسيا.

وكانت ”رويترز“، ذكرت سابقًا نقلا عن مصادر مطلعة، قولها إن تركيا قدمت طلبا للولايات المتحدة لشراء 40 طائرة إف-16 مقاتلة، من إنتاج لوكهيد مارتن، ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحالية.