أفغان يبيعون أطفالهم للبقاء على قيد الحياة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

نشرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية تقريراً كشفت فيه عن معاناة الشعب الأفغاني تحت وطأة حكم حركة ”طالبان“، جاء فيه أنه نظراً للظروف الاقتصادية المتدنية وصعوبة المعيشة، وفي محاولة تنم عن اليأس المحدق، قد يضطر العديد من الأفغان لبيع أطفالهم لسداد ديونهم في خطوة يعتبرونها الطريقة الوحيدة للبقاء علي قيد الحياة.

وأوضحت الصحيفة أن ”هذه هي حدة الفقر المتفاقم في أفغانستان، وهي أزمة إنسانية تتفاقم بسرعة بعد أن استولت طالبان على السلطة في 15 أغسطس الماضي، ما دفع الولايات المتحدة إلى تجميد 9 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، وتسبب في توقف معظم المساعدات الخارجية“.

وأضافت أن ”95% من الأفغان لا يحصلون على ما يكفي من الطعام، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الذي حذر من أن الناس يدفعون إلى حافة البقاء على قيد الحياة، وأن جميع السكان الأفغان البالغ عددهم 40 مليون شخص تقريبًا قد يقعون تحت خط الفقر في الأشهر القليلة المقبلة“.

وتابعت أن ”وراء هذه الإحصاءات تكمن مآسٍ شخصية لا حصر لها للعائلات التي تعاني، فعلى سبيل المثال، اضطرت العديد من العائلات الفقيرة لاقتراض المال للحصول على الطعام بعد أن فقدوا عملهم بسبب الصراع، لكن ينتهى بهم الأمر بالانتقال إلى أحد المخيمات الضخمة للنازحين“.

وأردفت أنه ”مع شلل النظام المالي والتجارة بعد سيطرة طالبان، تضاعفت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق والنفط منذ منتصف أغسطس“.

وأوضحت أن ”منظمات دولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، تحذر من أن المساعدات الإنسانية الطارئة يجب أن تكون غير مشروطة، في حين أن مطالبة طالبان بالسماح للنساء بالدراسة والعمل أمر مهم، كما تقول، فإن الأولوية الأكثر إلحاحا هي التأكد من أن النساء لا يتجمدن أو يتضورن جوعاً حتى الموت هذا الشتاء“.

واختتمت ”وول ستريت جورنال“ تقريرها بالقول: ”يحمّل مسؤولو الإغاثة الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى التي أمضت العقدين الماضيين بالقتال في أفغانستان مسؤولية تدهور الأوضاع في أفغانستان، هذه البلدان التي لديها بصمات واضحة في الوضع المؤسف في البلاد وعليها على الأقل صرف التمويل الذي تحتاجه حتى تتمكن من تجنب هلاك الأشخاص بأعداد هائلة هذا الشتاء“.