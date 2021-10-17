فيديو.. نجاة طائرة ركاب مصرية من حادث مروع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

نجا ركاب طائرة مصرية من حادث في مطار “كلوج نابوكا” في رومانيا إثر انفجار اربعة إطارات لطائرة تابعة لشركة “فلاي إيجيبت” المصرية قادمة من مطار الغردقة لدى هبوطها في المطار ما أدى إلى اندلاع النيران في الجزء الخلفي من جهاز الهبوط.

مدير المطار ديفيد تشيسيو، خلال مداخلة تلفزيونية، أوضح أن الطائرة كانت تقل 113 راكبا، وأن الإطارات الأربعة في جهاز الهبوط الخلفي تحطمت، مشيرا إلى أن السبب المحتمل قد يكون هبوطا سريعا للغاية، لكن الفحوصات التي سيتم إجراؤها من قبل متخصصين ستؤكد ذلك أو تنفيه.

ووفقا لمفتشية حالات الطوارئ، هبطت الطائرة على مدرج مطار كلوج نابوكا الدولي والنيران مشتعلة في الجزء الخلفي لجهاز الهبوط، مشيرة إلى أنه “تم إخماد الحريق من قبل وحدة حماية أمن الدولة، وجرى نشر قوات من وحدة دعم الأمن في كلوج. وتم إجلاء جميع الركاب بشكل طبيعي. في الوقت الحالي، لا يحتاج أحد إلى رعاية طبية”.

وأكدت مصادر بسلطة الطيران المدني في مصر التحفظ على سجلات الطائرة بعد الحادث المروِّع، حسبما أفاد موقع «الدستور».

وكلَّف المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، الإدارة المختصة بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة.

وكانت الطائرة قد انحرفت عن مسارها إثر انفجار إطاراتها أثناء الهبوط بمطار كلوج نابوكا في رومانيا خلال رحلة جوية قادمة مطار الغردقة.

وسُمح للطائرة بالإقلاع من رومانيا دون ركاب عقب إجراء عملية الإصلاح، والتأكد من توافر السلامة الجوية، وجرى التحفظ على أوراق الطائرة التي تشمل عمليات الصيانة الدورية واليومية ومدى وجود أي عيوب سابقة بها، ومناقشة قائد الطائرة في الواقعة.