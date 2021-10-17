إغلاق 10 مدارس في الأردن بسبب جرثومة “الشيغيلا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن، عن تعليق الدوام في مدارس بمحافظتي جرش وعجلون شمالي البلاد اليوم الأحد، نتيجة اكتشاف جرثومة “شيغيلا”.

وأوضحت صحيفة “الغد” الأردنية، أن تعليق الدوام طال 10 مدارس في المحافظتين.

وكان وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، قال في وقت سابق إن جرثومة شيغيلا تنشط في فصل الخريف، وتصيب الأطفال أكثر ، وتسبب شيغيلا عدوى معوية، من أبرز أعراضها الإسهال، الذي عادة ما يكون مدمما، ويمكن أن تحدث الإصابة بها في يمكن أن يحدث ذلك في بيئات رعاية الأطفال، حيث قد لا يغسل العاملون أيديهم جيدا بما يكفي بعد تغيير الحفاضات للأطفال، بحسب موقع عيادة “مايو كلينك”.

وتنشط الجرثومة عادة في فصل الخريف، وتنتقل للانسان عن طريق الماء والغذاء حال وجودها فيهما، كما وتنتقل من جسم لآخر عن طريق التلامس، بحسب وزارة الصحة الأردنية.

وتُعد إجراءات السلامة وغسيل الأيدي والخضار والفواكه من أهم ركائز السيطرة على انتشار هذه العدوى بعد حدوث التسمم الأولي.

وغالبا يتم شفاء المصابين بهذه الجرثومة خلال 3 أيام من الإصابة، ولا حاجة للعلاج بالمضادات الحيوية إلا نادرا.

وأعلن مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم، الجمعة، خروج جميع الحالات المشتبه بتسممها من المستشفى، والتي كانت تتلقى العلاج.