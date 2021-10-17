شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعيد تأهيل ميناء العَمْية.. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة النفط العراقية تمكن ملاكاتها من إعادة تأهيل وصيانة مرفأ العمية النفطي.



فيما دشنت شركة نفط البصرة إحدى السفن الجديدة المتخصصة بمعالجة الانسكابات النفطية وأدخلتها ضمن الأسطول البحري.

وقال مصدر مسؤول في وزارة النفط، في تصريحات وفقا لصحيفة "الصباح"، نشرته اليوم الأحد، إن "ملاكات قسم التشييد البحري التابع لهيئة تطوير مرافئ التصدير في شركة نفط البصرة قامت بأعمال صيانة ميناء العمية التي شملت استبدال الهياكل الحديدية والمقاطع المتآكلة وأعمال العصف الرملي والطلاء بالإضافة إلى تصنيع ونصب ثمانية مصدات للإرساء في الأرصفة 5 و7 و8".

يذكر أن ميناء العمية مخصص لتصدير النفط الخام، جنبا إلى جنب مع ميناء البصرة النفطي، ويقع إلى الجنوب الشرقي من شبه جزيرة الفاو في منطقة الخليج، وهو الأقدم بينهما، كما أنه واحد من سبعة موانئ بمحافظة البصرة، منها خمسة تجارية و2 نفطية.

وأكد المصدر أن "ملاكات شعبة الطوارئ والحد من الكوارث التابعة لهيئة الصحة والسلامة والبيئة في شركة نفط البصرة دشَّنت السفينة /أبا الفضل/ المختصة بمعالجة الانسكابات النفطية وأدخلتها الخدمة ضمن الأسطول البحري للشركة".

وبين المصدر أن "انضمام السفينة (أبا الفضل) إلى زورق مكافحة التلوث (غرب القرنة) والساحبة (ذو الفقار) المختصة بإطفاء الحرائق البحرية وإسناد مكافحة التلوث، زادت من إمكانات شركة نفط البصرة واستعداداتها، بل واستعدادات القطاع النفطي وقطاع العمل البحري في العراق عامة، لمعالجة أي تلوث نفطي محتمل قرب الموانئ النفطية أو في المياه الإقليمية".

وتعد هذه السفينة من أكبر القطع المختصة في هذا المجال في العراق إذ تحتوي على معدات وإمكانيات كبيرة جداً لمعالجة الانسكابات البحرية، وهي أول سفينة منذ 30 عاماً تبحر من بلد المنشأ إلى العراق حاملة العلم العراقي، وتضم (أبا الفضل) تقنيات حديثة جداً ويمكنها كشف الانسكابات النفطية ونوع الانسكاب وحجمه عبر كاميرا حرارية من مسافة 5 كم.

على صعيد متصل، نفذ قسم التشييد التابع لهيئة المشاريع في شركة نفط البصرة مشروع استبدال المقطع الأنبوبي في مستودع الفاو النفطي بطول 510م، وذلك لقدمه وكثرة التضررات فيه.

وأوضح المصدر نفسه لـ"الصباح"، أن "إدارة الشركة وبالنظر لقدم أنبوب النفط الخام الناقل من زبير/1 إلى الفاو ولكثرة التضررات فيه قررت استبدال المقطع الأكثر تضررا داخل المستودع بطول 510م، وبالفعل باشرت ملاكات قسم التشييد استبداله بعد تحديد فترة 80 يوما للعمل فيه، ونحن الآن في المراحل الأخيرة للإنتهاء منه، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 95 %، وبعد إكمال هذا المقطع سنباشر استبدال المقطع الآخر بطول 950م".

كانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت بنهاية سبتمبر 2021، إيرادات العراق من بيع النفط للشهر الماضي، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار.

وذكرت في بيان صحفي، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (94) مليونا و(660) ألفا و(239) برميلا، بإيرادات بلغت 6 مليارات و(553) مليونا و(762) ألف دولار"ز

وأضافت، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (91) مليونا و(655) ألفا و(930) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(4) آلاف و(309) براميل".

وأشارت إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (69.235) دولارا".

وتابعت، أن "مجموع الكميات المصدرة من شحنات النفط الخام بعلاوة سعرية حققت إيرادات إضافية بلغت (130) مليونا و(990) ألفا و(954) دولارا".

وبينت، أن "الكميات المصدرة حملت من قبل (35) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".