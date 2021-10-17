شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة ضحايا فيضانات الفلبين ترتفع إلى 40 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة القتلى بسبب انهيارات أرضية وفيضانات، ناجمة عن العاصفة "كومباسو" في الفلبين إلى 40 قتيلا، فيما لا يزال 18 شخصا في عداد المفقودين، طبقا لما ذكرته الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث اليوم الأحد.

وأضافت الهيئة أن أكثر من 43 ألف شخص، نزحوا بسبب العاصفة، الأسبوع الماضي، بينما تضرر 7399 منزلا على الأقل.

وسجل إقليم "الوكوس سور" الشمالي أعلى عدد من القتلى وهو 14، معظمهم بسبب الفيضانات العارمة، بينما لا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين هناك.

ولقي تسعة أشخاص حتفهم في إقليم "بينجويت" القريب، معظمهم بسبب انهيارات أرضية، بينما لقي سبعة أشخاص حتفهم بسبب انهيارات أرضية وصعق كهربائي وغرق في إقليم "بانجاسينان".