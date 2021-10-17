روسيا تدفع بمقاتلة لمرافقة قاذفة أمريكية فوق بحر اليابان

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

دفع الجيش الروسي، اليوم الأحد، بمقاتلة لمرافقة قاذفة استراتيجية عسكرية أمريكية فوق منطقة بحر اليابان.



ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الجيش الروسي قوله اليوم الأحد، إنه دفع بمقاتلة من طراز ميج-31 لمرافقة قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز بي-1بي، فوق بحر اليابان، وذلك بعد أيام فقط من وقوع حادث مع مدمرة بحرية أمريكية في المنطقة نفسها.

وأضافت أن القاذفة الأمريكية لم تنتهك الحدود الروسية.

وقالت روسيا الجمعة الماضي، إن إحدى سفنها الحربية طاردت مدمرة أمريكية وأبعدتها بعد أن حاولت انتهاك المياه الإقليمية الروسية خلال مناورات بحرية بين روسيا والصين في بحر اليابان، لكن واشنطن نفت حدوث ذلك.

والشهر الماضي، رافقت 3 مقاتلات روسية، قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-52H، عند اقترابها من حدود روسيا في المحيط الهادئ.

وقال مركز التحكم بالدفاع الوطني الروسي، إن ثلاث مقاتلات من طراز Su-35s رافقت قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-52H، عند اقترابها من حدود روسيا في المحيط الهادئ.