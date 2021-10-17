مفوضية الانتخابات العراقية تعلن النتائج الأولية

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء السبت، نشر كامل النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد الماضي.



وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية، عدنان جليل خلف، خلال مؤتمر صحفي متلفز، تابعته "العين الإخبارية"، إن نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بلغت 43%.

وأوضح أن المفوضية العليا للانتخابات، أكملت تدقيق المحطات المحجورة وعددها 3681.

وأضاف جليل، أن نتائج المحطات المحجورة أضيفت إلى النتائج الأولية المعلنة سابقا، مشيرا إلى أن "كامل النتائج نشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "هذه النتائج أولية، ويمكن الطعن فيها".

ولفت جليل إلى أن المفوضية "لم تتأثر بأي صراع سياسي"، وأن المفوضية ملتزمة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية.

وسبق إعلان النتائج الأولية بعد التدقيق والإضافة انتشار أمني كبير عند مداخل العاصمة بغداد، وقرب المنطقة الرئاسية "شديدة التحصين".

وجاءت نتائج الكتل السياسية بحسب الأرقام المعلنة على موقع المفوضية كالتالي:

الكتلة الصدرية: 73 مقعدا

كتلة تقدم بزعامة "الحلبوسي": 37 مقعدا

دولة القانون: 34 مقعدا

الديمقراطي الكردستاني: 32 مقعدا

تحالف الفتح: 17 مقعدا

تحالف كردستان: 16 مقعدا

تحالف عزم "الخنجر": 12 مقعدا

امتداد: 9 مقاعد

الجيل الجديد: 9 مقاعد

إشراقة كانون: 6 مقاعد

العقد الوطني: 5 مقاعد

تصميم: 5 مقاعد

قوى الدولة: 4 مقاعد

النهج الوطني "الفضيلة": 1 مقعد