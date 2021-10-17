شكرا لقرائتكم خبر عن (فيديو) حريق بطائرة مصرية في مطار أوربي.. ماذا حدث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

اندلع حريق في طائرة مصرية، تقل 113 راكبا، والتي كانت قادمة في رحلتها من مطار الغردقة، حيث هبطت في مطار رومانيا.

وفي التفاصيل، التي نشرها موقع روسيا اليوم، فإن إطارات طائرة تابعة لشركة “فلاي إيجيبت” المصرية انفجرت، عقب هبوطها في مطار كلوج نابوكا الدولي برومانيا.

وأضاف أن النيران اندلعت في الجزء الخلفي من جهاز الهبوط، كما أن الإطارات الأربعة في جهاز الهبوط الخلفي تحطمت.

وبحسب ما نقل عن مسؤولين بالمطار، فإن السبب المحتمل قد يكون هبوطا سريعا للغاية، لكن يبقى الانتظار لنتيجة الفحوصات التي سيتم إجراؤها من قبل متخصصين لتحديد طبيعة الواقعة.

وقد تم إخماد الحريق من قبل وحدة حماية أمن الدولة، إضافة إلى نشر قوات من وحدة دعم الأمن، وإجلاء جميع الركاب بشكل طبيعي.