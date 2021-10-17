أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

بغداد - بورصة الكفاح148،300....السعر في اغلب صيرفات بغدادشراء147،750بيع148،500————————————————البصرة - بورصة148،350———————————السليمانية - بورصة148،500———————————الموصل - بورصة

148،400

———————————

اربيل- بورصة

148،475

