انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية ليوم الأحد.
بغداد - بورصة الكفاح
148،300
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السعر في اغلب صيرفات بغداد
شراء
147،750
بيع
148،500
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البصرة - بورصة
148،350
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السليمانية - بورصة
148،500
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الموصل - بورصة
148،400
148،300
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السعر في اغلب صيرفات بغداد
شراء
147،750
بيع
148،500
————————————————
البصرة - بورصة
148،350
———————————
السليمانية - بورصة
148،500
———————————
الموصل - بورصة
148،400
———————————
اربيل- بورصة
148،475