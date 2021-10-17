إدارة الزوراء تؤكد تمسكها بخدمات المدرب عصام حمد

أكدت ادارة نادي الزوراء تمسكها بخدمات مدرب كرة النوارس عصام حمد، نافية التدخل بعمله.

وقال الناطق الاعلامي للنادي عبد الرحمن رشيد في بيان تلقته الخليج 365 ان "ما أشيع عبر بعض المواقع والصفحات الرياضية، عن نزول رئيس النادي فلاح حسن الى غرفة تبديل الملابس بين الشوطين وتوبيخ اللاعبين، كلام غير صحيح".

واوضح ان "هذا الكلام منافي للحقيقة، الكابتن فلاح حسن تحدث مع اللاعبين بالفعل، لحثهم على تقديم الافضل دون التجاوز او التدخل بالامور الفنية اطلاقاً وكما يعلم الجميع أن إدارة نادي الزوراء لاتتدخل بالامور الفنية وتعطي الصلاحيات كاملة للكادر التدريبي وهو المسؤول عن الجانب الفني حصراً".

واكد رشيد ان "الادارة متمسكة بخدمات مدرب الفريق الكابتن عصام حمد وتمنحه الثقة الكاملة لقيادة الفريق الى بر الامان وتحقيق النتائج الايجابية"، داعياً جميع المواقع البرامج الرياضية إلى توخي الدقة في نقل الخبر".