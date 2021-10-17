رغم تحسن حالته الصحية.. كلينتون يبقى في المستشفى

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

أكد المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون أنه سيبقى الليلة في المستشفى في ولاية كاليفورنيا، لكن حالته الصحية تتحسن بعد إصابته بعدوى في المسالك البولية.



وقال المتحدث أنخيل أورينيا إن الرئيس الأسبق يحقق "تقدما ممتازا" وسيخرج من المستشفى يوم الأحد.

وأضاف أن كلينتون "بمعنويات عالية وكان يقضي وقتا مع عائلته والتقى أصدقاء وتابع مباريات كرة القدم الطلابية".

وزارت هيلاري كلينتون زوجها في المستشفى يوم السبت.

ودخل بيل كلينتون البالغ 75 عاما من العمر، المستشفى بولاية كاليفورنيا يوم الثلاثاء بعد شعوره بالإرهاق.

يذكر أنه كان رئيسا للولايات المتحدة لفترتين متتاليتين خلال 1993 و2001.