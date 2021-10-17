شكرا لقرائتكم خبر عن اخماد حريق كبير داخل معمل نجارة في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مديرية الدفاع المدني، تمكنها من اخماد حريق كبير اندلع داخل معمل نجارة في بغداد.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أمس السبت، أن "فرق الدفاع المدني كافحة حادث حريق كبير اندلع داخل معمل نجارة يحتوي على كميات كبيرة من ألواح الخشب في منطقة ام الكبر والغزلان في جانب بغداد الرصافة".

واضاف، أن "عملية الاخماد تمت باشراف مدير عام الدفاع المدني ومشاركة اكثر من 30 فرقة اطفاء" .