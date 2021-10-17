محمد الفلاح - الأمن اليمني يفكك خلية إرهابية حوثية في أبين ويضبط عناصرها

الأحد 17 أكتوبر 2021

أعلنت قوات الأمن في محافظة أبين جنوبي اليمن عن تفكيك خلية حوثية في مديرية الوضيع مسقط رأس الرئيس عبد ربه منصور هادي.



وأفاد بيان لقوات الأمن في محافظة أبين أن الإطاحة بالخلية الحوثية تم بعد عمل استخباراتي قاد إلى كشفها ونشاط أفرادها الذين يعملون لصالح مليشيات الحوثي.

وداهم قوات الأمن في أبين، مساء السبت، قرية "الكمع" بمنطقة السواد مديرية الوضيع بعد بلاغ عن خلية استخباراتية تعمل لصالح المليشيا في نشر الفكر الحوثي المتطرف.

وأوضح البيان أن قوات الأمن إشتبكت مع عناصر الخلية ما أسفر عن مقتل أحد أفرادها فيما تم القبض على 7 آخرين من عناصر الخلية الحوثية.

وشارك عدد من أهالي المنطقة في الهجوم على مكان الخلية الحوثية لتعزيز رجال الأمن حيث استمرت العملية ساعات، وأصيب فيها 3 من أفراد الأمن، فيما تم تحريز المضبوطات.

وأشار البيان الأمني إلى أنه تم العثور على شعارات مليشيات الحوثي، وعدد من الملازم الحوثية المتطرفة والصواعق المتفجرة، وصور قتلى لحوثيين تحتفظ بهم هذه الخلية.

وكانت قوات الأمن في محافظة أبين قبضت قبل أيام على مطلوب أمني يعمل لصالح المليشيات الحوثية في ذات المنطقة بعد متابعة وعملية رصد وتحر واسعة قامت بها قوات الأمن.

وكشفت التحقيقات مع المطلوب الأمني أنه كان يعمل مسؤلا أمنيا لدى مليشيات الحوثي ويقود نقطه تفتيش أمنية في محافظة البيضاء كما تم تعيينه مسؤلا أمنيا عن مديرية الوضيع من قبل مليشيات الحوثي.

واعتبر بيان إدارة أمن أبين هذه العملية النوعية ضربة قاصمة لجماعة التطرف الحوثية التي تحاول نشر أفكارها في المنطقة.

وحذرت إدارة أمن أبين كل من تسول له نفسه التستر على مثل تلك الجماعات الإجرامية وتوعدت بمداهمة كل الأوكار التي تصل منها بلاغات بمأوى تلك العصابات دون تردد.