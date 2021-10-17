شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. اعتقال 76 شخصا خلال عملية إخلاء مخيم عشوائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة الألمانية يوم السبت إنه تم اعتقال 76 شخصا أثناء إخلاء مخيم عشوائي يعود إنشاؤه لثلاثين عاما مضت في برلين، مضيفة أن 46 ضابطا أصيبوا في هذه العملية.

وكانت الشرطة أخلت اول أمس الجمعة مخيم "كوبى بلاتس" العشوائي باستخدام معدات ثقيلة. وخرج عدة آلاف من الأشخاص إلى الشوارع مساء الجمعة احتجاجا على إخلاء المخيم، الذي يقطنه منتمون إلى الطيف اليساري في وسط برلين. ويعد المعسكر الموجود في شارع "كوبينيكر شتراسه" واحدا من آخر المشاريع الرمزية للتيار اليساري المستقل في برلين.

واحتُلت المنطقة الواقعة على شريط الجدار في برلين الشرقية عام 1990، أي العام الذي أعقب سقوط الجدار.وجاء الإخلاء بعد أن رفع مالك الأرض دعوى لإخلاء المنطقة.

وأدان العديد من السياسيين البارزين في برلين أعمال الشغب والعنف، بمن فيهم وزير الداخلية المحلي لولاية برلين، أندرياس جايزل.

وقال جايزل يوم السبت، وفقا لما نشرته الإدارة، "ما عشناه أمس (الجمعة) ليس موقفا سياسيا، بل هو غضب تدميري أعمى".

وتابع الدولة لن تتراجع أمام التهديدات بالعنف. سيادة القانون تمثل قيمة عالية ويجب أن تسود دائما".