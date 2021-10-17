ماكرون يتقدم على لوبان

وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء، من المرجح أن يواجه «ماكرون» مرشحا عن اليمين المتطرف في جولة إعادة حاسمة.
وأوضحت نتائج الاستطلاع، التي نشرت أمس، أنه من المتوقع أن تأتي مرشحة «التجمع الوطني»، مارين لوبان، في المرتبة الثانية، بعد «ماكرون»، بنسبة تأييد تتراوح بين 17 و18.5 %، متقدمة على المحلل التليفزيوني الذي ينتمي لليمين المتطرف، أريك زيمور، الذي حصل على نسبة تأييد تراوحت بين 16 و17 %. يتوقع بذلك أن تواجه «لوبان» «ماكرون» في جولة ثانية حاسمة.
ومن المنتظر إجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية في العاشر من أبريل المقبل، وسط توقعات بعدم حصول أي من المرشحين المتقدمين على أغلبية، ومن ثم ستجري جولة ثانية فاصلة في الرابع والعشرين من الشهر نفسه.
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